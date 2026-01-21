Vorteilswelt
Masseur Christian Hold

Austria: Schlitzohr Alaba und Daums goldene Regel

Fußball National
21.01.2026 12:30
Christian Hold durfte Weltmeister Patrick Vieira tapen.
Christian Hold durfte Weltmeister Patrick Vieira tapen.(Bild: Privat)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Christian Hold ist seit 25 Jahren bei der Wiener Austria, im Trainingscamp im türkischen Side fehlt er aber. Der 62-jährige Heilmasseur erlebte in Favoriten schon einiges, blickt auf alte Zeiten zurück.

Die Trainer und Spieler schätzen ihn, im violetten Lager genießt Sporttherapeut und Heilmasseur Christian Hold ein hohes Ansehen. Der am Verteilerkreis nicht mehr wegzudenken, seit 25 Jahren bei der Wiener Austria an Bord ist. In den Flieger Richtung Side stieg Hold am Montag aber nicht, verzichtet er auf das Trainingscamp. „Ich habe einige Arztkontrollen, bin in Altersteilzeit und arbeite in der Woche nur noch 24 Stunden“, meint der 62-Jährige. Die ersten Profischritte von David Alaba erlebte Hold 2008 beim Trainingslager unter Coach Georg Zellhofer hautnah mit. „Er zählte mit 15 zu den jüngsten Kickern, musste daher Kisten, Schuhe und Bälle tragen. Der David hat sich aber nie beschwert, war sehr fokussiert, jedoch ein Schlitzohr. Beim Testspiel gegen Legia Warschau schoss er einmal statt Acimovic einen Freistoß, fragte ihn davor aber freundlich um den Ball. Als Neuling ist das außergewöhnlich!“

