Opfer wollte ins Bordell: „Das war nur Theater“
Jetzt spricht der Chef
Die Feuerwehr musste eine rumänische Sex-Arbeiterin nachts in Lambach von einem Steilhang bergen. Sie wollte aber nicht ins Krankenhaus, sondern wurde von den Rettungskräften in ein Bordell gebracht. Hintergrund dürfte ein Streit unter Frauen gewesen sein, schildert der Betreiber der „Krone“.
Patrick Möseneder und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Lambach waren platt: Als sie am Sonntagabend eine Frau geborgen hatten, die in Lambach einen 30 Meter tiefen Steilhang hinabgerutscht war, wollte die Gerettete nicht ins Kranken-, sondern ins gegenüberliegende Freudenhaus.
