Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Jetzt spricht der Chef

Opfer wollte ins Bordell: „Das war nur Theater“

Oberösterreich
21.01.2026 08:00
Die Lambacher Feuerwehrleute retteten die Frau aus dem winterlichen Steilhang.
Die Lambacher Feuerwehrleute retteten die Frau aus dem winterlichen Steilhang.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Die Feuerwehr musste eine rumänische Sex-Arbeiterin nachts in Lambach von einem Steilhang bergen. Sie wollte aber nicht ins Krankenhaus, sondern wurde von den Rettungskräften in ein Bordell gebracht. Hintergrund dürfte ein Streit unter Frauen gewesen sein, schildert der Betreiber der „Krone“.

0 Kommentare

Patrick Möseneder und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Lambach waren platt: Als sie am Sonntagabend eine Frau geborgen hatten, die in Lambach einen 30 Meter tiefen Steilhang hinabgerutscht war, wollte die Gerettete nicht ins Kranken-, sondern ins gegenüberliegende Freudenhaus.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
212.069 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.070 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.594 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Jetzt spricht der Chef
Opfer wollte ins Bordell: „Das war nur Theater“
Krone Plus Logo
Motorrad-Ass jubelt
Ticket für „Todesinsel“: „Traum geht in Erfüllung“
Krone Plus Logo
Mordrätsel in Linz
Lieferung in Todesnacht: Für wen war zweite Pizza?
Update zu Frontalcrash
Vermutlich kostete ein Fahrfehler zwei Leben
Krone Plus Logo
Skandal beim Afrikacup
„Sie haben uns sogar den Strom abgedreht!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf