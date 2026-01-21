„Sturm auf Rotterdam“: „Wir gehen volles Risiko“

„Man wird etwas sehen“

Fabio Ingolitsch war am Flughafen vor seinem allerersten Pflichtspiel auf der Sturm-Bank noch sehr entspannt. „Es sind ja auch noch ein paar Stunden bis zum Match“, so der Salzburger, der „alle Kaderspieler, die einsatzberechtigt sind“ mit an Bord hatte. „Wir wissen, dass uns ein starker Gegner und eine unglaubliche Atmosphäre erwarten. Wir werden sehr gut verteidigen und umschalten müssen, können in entscheidenden Phasen dann aber hoffentlich unsere Offensiv-Gewalt ausspielen.“ Ob man schon etwas von seiner „Handschrift“, Stichwort mehr Flexibilität im Sturm-Spiel, gegen Feyenoord sehen wird? „Auf jeden Fall! Wir haben versucht unsere Strukturen zu implementieren, haben uns auch speziell für diesen Gegner etwas zurechtgelegt. Wir spielen dort auf Sieg, gehen volles Risiko. Das sollte von der ersten Minute weg sichtbar sein.“