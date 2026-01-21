Tödlicher Polizeieinsatz: Drogen im Haus gefunden

Nachdem in der Nacht auf Dienstag ein 46-jähriger Steirer nach einem wilden Feuergefecht mit der Polizei erschossen wurde, legen die Ermittler nun neue Details zum brisanten Fall offen. Sprengstoff wurde – wie vom 46-Jährigen zunächst behauptet – in seinem Haus zwar nicht gefunden, dafür aber Drogen.
Heftige Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag am Anwesen eines Steirers in Hönigtal, unweit von Graz, ab. Wie berichtet, verbarrikadierte sich der Mann in seinem Wohnhaus, nachdem er in sozialen Medien und gegenüber Angehörigen mit einem Sprengstoffanschlag gedroht hatte.
Nach stundenlangen, erfolglosen Verhandlungen stürmten Polizisten das Haus – und der 46-Jährige eröffnete das Feuer mit einer selbst umgebauten Schrotflinte. Bei einem wilden Feuergefecht wurde der DJ von Schüssen durch Einsatzkräfte tödlich verletzt.
Bekannte mit Waffe bedroht
Am Mittwoch gab die Landespolizeidirektion neue Details nach weiteren Ermittlungen bekannt. Demnach kam der Einsatz ins Rollen, nachdem zwei Zeugen am Montag den 46-Jährigen besucht hatten, weil sie sich um seinen Zustand gesorgt hatten. Der Mann dürfte psychisch instabil gewesen sein. Laut der Polizei soll er die Zeugen bei ihrem Besuch mit einer Schusswaffe bedroht haben.
Bei der Hausdurchsuchung nach dem Einsatz fanden Kriminalisten – entgegen den Drohungen des 46-Jährigen – keinen Sprengstoff. Allerdings stießen die Ermittler auf Hinweise, die auf Drogenkonsum des Verstorbenen hinweisen. So wurde etwa „eine Substanz in Form von weißem Pulver“ sichergestellt. Laut Polizei war der 46-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Drogendelikten amtsbekannt geworden.
Obduktion angeordnet
Wie bereits berichtet, war die am Tatort sichergestellte Schusswaffe nicht registriert und der Verstorbene hatte auch keine Waffenberechtigung. Die umfassenden Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie die Untersuchungen zum polizeilichen Waffengebrauch dauern noch an. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde zudem eine Obduktion des Leichnams angeordnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.