Tödlicher Polizeieinsatz: Drogen im Haus gefunden

Bekannte mit Waffe bedroht

Am Mittwoch gab die Landespolizeidirektion neue Details nach weiteren Ermittlungen bekannt. Demnach kam der Einsatz ins Rollen, nachdem zwei Zeugen am Montag den 46-Jährigen besucht hatten, weil sie sich um seinen Zustand gesorgt hatten. Der Mann dürfte psychisch instabil gewesen sein. Laut der Polizei soll er die Zeugen bei ihrem Besuch mit einer Schusswaffe bedroht haben.