Teilnahmerekord bei jährlicher Wintervogelzählung

Immer weniger Vögel

„Diese Kennzahl ist über die letzten sechs Jahre bei leichten Schwankungen mehr oder weniger stabil. Im Langzeitvergleich über 17 Jahre zeigt sich jedoch eine deutliche Abnahme. Während in den ersten sechs Zähljahren noch durchschnittlich um die 40 Vögel pro Zählort anwesend waren, sind es in den letzten sechs Jahren nur mehr durchschnittlich um die 30 Vögel je winterlichem Zählort“, so Hofer.