Kilde muss bei Abfahrt auf der Streif zusehen

Schwerer Sturz 2024 in Wengen

Der Verlobte von Ski-Queen Mikaela Shiffrin feierte erst Ende November beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback. Im Jänner 2024 hatte Kilde bei der Weltcup-Abfahrt auf dem Lauberhorn in Wengen im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung.