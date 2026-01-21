Vorteilswelt
Zweifacher Kitz-Sieger

Kilde muss bei Abfahrt auf der Streif zusehen

Ski Alpin
21.01.2026 14:23
Aleksandar Aamodt Kilde
Aleksandar Aamodt Kilde(Bild: AP/Gabriele Facciotti)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schade! Aleksandar Aamodt Kilde wird bei der Abfahrt am Samstag in Kitzbühel nicht teilnehmen.

Der Kitzbühel-Sieger von 2022 und 2023 muss heuer zuschauen. Wegen Rückenproblemen war beim Norweger kein für das Rennen zwingend notwendiges Training möglich.

Aleksandar Aamodt Kilde
Aleksandar Aamodt Kilde(Bild: GEPA)

Einen Start im Super-G am Freitag ließ sich Kilde, der zuletzt auch einen Start in Wengen verzichtet, noch offen.

Lesen Sie auch:
Giovanni Franzoni war auch im zweiten Kitzbühel-Training pfeilschnell.
Bestzeit auf Streif
„Eine Ansage!“ Italiener sorgt in Kitz für Staunen
21.01.2026
Premiere in Kitzbühel
Für Marco Schwarz ging Kindheitstraum in Erfüllung
21.01.2026

Schwerer Sturz 2024 in Wengen
Der Verlobte von Ski-Queen Mikaela Shiffrin feierte erst Ende November beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback. Im Jänner 2024 hatte Kilde bei der Weltcup-Abfahrt auf dem Lauberhorn in Wengen im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung.

