Kilde muss bei Abfahrt auf der Streif zusehen

Schade! Aleksandar Aamodt Kilde wird bei der Abfahrt am Samstag in Kitzbühel nicht teilnehmen.
Der Kitzbühel-Sieger von 2022 und 2023 muss heuer zuschauen. Wegen Rückenproblemen war beim Norweger kein für das Rennen zwingend notwendiges Training möglich.
Einen Start im Super-G am Freitag ließ sich Kilde, der zuletzt auch einen Start in Wengen verzichtet, noch offen.
Schwerer Sturz 2024 in Wengen
Der Verlobte von Ski-Queen Mikaela Shiffrin feierte erst Ende November beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback. Im Jänner 2024 hatte Kilde bei der Weltcup-Abfahrt auf dem Lauberhorn in Wengen im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung.
