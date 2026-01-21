Richtige Altersvorsorge: „Sparbuch ist zu wenig“

„Wir stehen am Vorabend der demografischen Steilwand. In den nächsten Jahren gehen große Gruppen in Pension“, findet Studienautor Paul Eiselsberg, IMAS, deutliche Worte. Für die Kärntner Sparkasse und die Wiener Städtische wurde wieder eine Vorsorgestudie erstellt. Und was erwarten sich Sparfüchse?