Feyenoord? „Eines unserer größten Meisterstücke“

Sturm zu Gast in Rotterdam bei Feyenoord. Bei vielen Sturm-Fans klingelt‘s dabei im Ohr – und das zu Recht! Vor über 25 Jahren lieferten die Grazer gegen Hollands damalige Star-Truppe Spiele ab, die auf ewig in den Klub-Annalen verankert bleiben. Einer der Helden schwelgte vor der Neuauflage am Donnerstag mit der „Krone“ in Erinnerungen.