Sind heimische Fans sicher bei der WM in den USA?

In dieser Folge zu Gast: Peter Filzmaier – Politikwissenschaftler, Wahlforscher, ORF-Analyst, bekennender FC-Barcelona-Fan und leidenschaftlicher Fußball-Liebhaber. Moderator Hannes Steiner sowie die Experten Kurt Garger und Frenkie Schinkels sprechen mit ihm über den internationalen Spitzenfußball, politische Einflüsse im Sport und darüber, warum Trainer im modernen Fußball oft nur mehr extrem wenig Zeit bekommen, um erfolgreich zu sein.