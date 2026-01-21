Im Livestream: Riesen-Welle erwischt Bürgermeister

Rote Warnstufe

Für große Teile von Sizilien, Kalabrien und Sardinien rief der italienische Zivilschutz am Mittwoch erneut die rote Warnstufe aus. Die Bewohner müssen mit Starkregen, Sturmböen von bis zu 120 km/h und Überflutungen rechnen, berichtet Südtirol News. In rund 150 Gemeinden wurden Schulen geschlossen, in manchen Küstengebieten dürfen die Ufer nicht betreten werden. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden oder vorsorglich ihre Häuser verlassen, weil Flüsse und Bäche drohten, über die Ufer zu treten.