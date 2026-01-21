Umstrittene Strafanstalt für Jugendliche sperrt zu

Die Entscheidung für die Schließung wird als erster Schritt der Umorganisation des Systems der Jugendstrafanstalten bezeichnet. Es soll eine neue, zentralisierte Anstalt geschaffen werden, heißt es in der Aussendung. Diese soll auch die Aufgaben der anderen noch existierenden Jugendstrafanstalten übernehmen. Laut dem Onlineportal „Telex“ gibt es aktuell vier weitere solche Anstalten in Ungarn.