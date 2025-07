„Burgenländer sind mein Vorbild in Gelassenheit“

Sein Bezug zum Burgenland

Das Südburgenland mit seinem speziellen Flair sei für ihn ein Ort, wo er diese selige Ruhe finde. „Ich war von Kindheit an oft im Burgenland auf Urlaub, was daran lag, dass in meiner Familie immer gerne gut gegessen und getrunken wurde. Besonders häufig besuchten wir die Burg Güssing, weil meine Mutter in diese Stadt verliebt war. Das hat sich auch auf mich übertragen“, erzählt Dorfer, dessen Eltern sich scheiden ließen, als er fünf war. Aufgewachsen ist er daraufhin mit seiner zehn Jahre älteren Schwester Margit bei seiner alleinerziehenden Mutter, die als Pädagogin tätig war und ihn immer mit in den Kinderfreunde-Hort nahm.