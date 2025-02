Musiker protestieren mit „stillem Album“ gegen KI

Mit einem „stillen Album“ protestieren Musiker wie Kate Bush, Annie Lennox und Damon Albarn gegen eine Lockerung des britischen Urheberrechts zugunsten von Künstlicher Intelligenz. Das Werk mit dem warnenden Titel „Is This What We Want“ (Ist es das, was wir wollen) enthält lauter Aufnahmen der Stille in menschenleeren Tonstudios und Auftrittsorten.