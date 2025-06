Papst: „Notwendig, auf Mitarbeit vieler zu zählen“

Papst singt gerne

Die römisch-katholische Kirche hat mit Leo XIV. übrigens einen „singenden Papst“ bekommen. Er kennt die Tradition des liturgischen Gesangs aus seiner Zeit im Augustinerorden. Dabei beeindruckte der US-Amerikaner vor allem mit der Klangfarbe seiner Stimme. Dass er gerne singt, zeigen einige Videos aus seinen Jahren in Peru. Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2014 ist der ehemalige Bischof der peruanischen Diözese Chiclayo zum Beispiel beim Singen des Weihnachtsliedes „Feliz Navidad“ in Begleitung eines Gitarristen zu sehen.



Hier sehen Sie die erste Folge von „Let‘s sing with the Pope“: