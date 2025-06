Leo im Baseballstadion: Papst-Feier in Chicago

Papst wendet sich an Jugend

Das katholische Kirchenoberhaupt richtete sich vor allem an junge Menschen. Gewisse Umstände hätten es ihnen vielleicht nicht erlaubt, ihren Glauben zu leben, so Leo XIV. etwa mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Aber entdeckt, wie wichtig es für jeden von uns ist, auf die Gegenwart Gottes in unseren Herzen zu achten, auf diese Sehnsucht nach Liebe in unserem Leben“, so der Papst weiter.