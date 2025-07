Urlaubsfreude am Flughafen auf Probe gestellt

Man freut sich viele Wochen, hat den Koffer gepackt, große Pläne für Ausflüge und die Sehnsucht nach der Entspannung. Kurz bevor all diese Träume wahr werden können, schon am Flughafen, kommt dann die irritierende Nachricht: Der Flug verschiebt sich. „Wegen eines Fluglotsenstreiks in Frankreich“, erklärt Flughafen-Pressesprecherin Barbara Schmoczer-Kuchling.