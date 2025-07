„Wir können nicht wie im Fußball Athleten kaufen!“

Spaß und Training vereinte die „WC3“-Gruppe des Skiverbandes um die Stars Marco Schwarz und Manuel Feller beim Camp diese Woche im Hotel Werzers in Pörtschach am Wörthersee. Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer war dabei – und sprach auch über die Zukunft in der Königsdisziplin Abfahrt.