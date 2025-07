Trainer von Olympia-Starter darf nicht zur WM

Seit einem Jahr trainiert Spittals Schwimm-Olympionike Heiko Gigler wieder in der Heimat – mit Alex Deblaise als neuem Coach! „In Graz ist mein Trainer Jakub Maly ja in Karenz gegangen – danach hat es nicht mehr gepasst. Hier fühle ich mich wohl, die Zusammenarbeit mit Alex ist super“, betont Gigler, der vor der WM in Singapur Ende Juli nun vom Verband keine guten Nachrichten erhielt. Nur drei Athleten dürfen ihre persönlichen Betreuer mitnehmen – Deblaise fehlt!