Wendekanzler wird 80: „Was wir lernen können …“

Bergsteiger, Karikaturist, Cello-Spieler

Zur Tagespolitik äußert sich Schüssel seither kaum noch, und wenn, dann meist nur auf europäischem Level. Aus seinen Rollen in diversen Aufsichtsräten hat er sich mittlerweile weitgehend zurückgezogen, etwa 2022 nach zunehmender Kritik aus dem Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil. Tätig ist er weiterhin als Autor und Vortragender. Schüssel galt und gilt als blendender Redner, an den kaum einer seiner Kanzlernachfolger bisher heranreichte. Privat ist er ebenso begeisterter Bergsteiger wie Karikaturist und Cello-Spieler, bewegt sich gerne in der Welt der Großen und lebt doch bescheiden seit Jahrzehnten in der gleichen Wohnung und erfreut sich an einer Almhütte in der Steiermark. Auch seine Ehe mit Psychologin Krista, der seine Tochter, die Schauspielerin und Intendantin Nina Blum, und ein Sohn entstammen, hat jeglichen politischen Stürmen standgehalten. Zeit hat er wohl auch nun mehr für seine Rolle als begeisterter Großvater.