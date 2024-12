Schüssel: Müssen Verteidigung vorbereiten

Schüssel hat einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft der EU. „Ganz sicher“ werde auch noch der 50. Jahrestag des EU-Beitritts Österreichs ein Grund zum Feiern sein, sagt der Politiker, der die Beitrittsverhandlungen als Wirtschaftsminister begleitete und Österreichs Haltung als Außenminister und Bundeskanzler maßgeblich prägte. So war Schüssel auch Regierungschef während der sogenannten „EU-Sanktionen“ der damals 14 anderen Mitgliedsländer gegen die erste schwarz-blaue Regierung. „In Summe, glaube ich, dass wir in den nächsten 20 Jahren einige faszinierende Entwicklungen sehen werden, etwa in der Medizinforschung. Wir werden Krankheiten besiegen, und Europa wird dabei an der vordersten Front mitspielen können“, so Schüssel. „Ich denke, dass wir in der Materialkunde, in der Mobilitätsentwicklung erst am Beginn stehen. In der Frage der Gehirnforschung, der Neurologie, da sind unglaubliche Entwicklungen vor uns, und ich hoffe, dass ich ein bisschen was davon noch miterleben kann.“