Herren in Grau | Mondfenster

Herren in Grau. Erinnern Sie sich an die Herren in Grau, die in den Dörfern oder an Überlandstraßen über uns wachten? Nein? Erinnern Sie sich auch die Herren in Dunkelgrün in den Städten? Sie werden sich nur erinnern, wenn Sie schon etwas länger erwachsen sind. Junge Erwachsene dagegen haben keine aktive Wahrnehmung mehr von der Gendarmerie und der alten Polizei, denn vor genau zwanzig Jahren wurden die über viele, viele Jahrzehnte getrennten und häufig nicht harmonisierenden Wachkörper zur neuen Polizei verschmolzen. Der Dorfgendarm war damit Geschichte. Alles neu, alles besser – und doch hielt sich die Begeisterung in Grenzen.