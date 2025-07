18-Jähriger gestand Polizei Mord an Mutter

Wie die „Bild“ Dienstagfrüh online berichtete, sei der 18-Jährige am Montagabend auf eine Polizeiwache in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gekommen. Dort habe er völlig aufgelöst gesagt, seine Mutter ermordet zu haben. „Die eingesetzten Beamten haben dann eine leblose 46-jährige Frau gefunden. Aktuell ermittelt eine Mordkommission, die Beamten sicheren Spuren am Tatort, der junge Mann wurde festgenommen“, sagte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk.