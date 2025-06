Schiele als Magnet für Besucher aus aller Welt

Nach rund drei Monaten Ausstellungsdauer begrüßte Direktor Hans-Peter Wipplinger am Montag die bereits 100.000 Besucherin der aktuellen Schiele Schau im Leopold Museum. Der Hausherr gratulierte Carla Wolf aus Vancouver, Kanada, die mit Ihrer Partnerin Zella Baran extra für die Ausstellung „Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre: 1914-1918“ angereist ist. Davor hatten sie sich mit ihren österreichischen Freunden in Triest getroffen. Aktuell sind sie in Mödling zu Gast und schon bald geht es weiter nach London. Die beiden Damen waren zum zweiten Mal in Wien und hatten bereits beim letzten Besuch das Leopold Museum und andere Kultureinrichtungen besichtigt.