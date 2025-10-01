Forscher entdecken Plastikpartikel in Getreide

In unseren Böden findet sich immer öfter Mikro- und Nanoplastik. Weitgehend unerforscht ist bisher allerdings, inwiefern diese Partikel auch in unser Essen gelangen. Dieser Frage nahm sich ein Team rund um Johannes Rattenberger (Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik) an der TU Graz an. Das Ergebnis: In ersten Laborversuchen mit Winterweizen konnten die Forscher Nanoplastik in den Wurzeln der Pflanze finden.