Forscher entdecken Plastikpartikel in Getreide

Längst finden sich Plastikteilchen in unseren Böden – aber gelangen sie auch in unser Essen? Um dieser Frage nachzugehen, markierten Forscher der TU Graz Partikel mit Gold. Und sie fanden sie in Weizenwurzeln wieder.
In unseren Böden findet sich immer öfter Mikro- und Nanoplastik. Weitgehend unerforscht ist bisher allerdings, inwiefern diese Partikel auch in unser Essen gelangen. Dieser Frage nahm sich ein Team rund um Johannes Rattenberger (Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik) an der TU Graz an. Das Ergebnis: In ersten Laborversuchen mit Winterweizen konnten die Forscher Nanoplastik in den Wurzeln der Pflanze finden.
Die Herangehensweise mag für uns Laien überraschend sein. Für die Versuche wurden die Plastikpartikel mit winzigen Spuren von Gold markiert. „Durch die Goldmarkierung sind die Plastikpartikel unter einem Elektronenmikroskop eindeutig identifizierbar“, sagt Projektleiter Johannes Rattenberger. „So können wir in unseren Versuchen genau verfolgen, wie viele Plastikpartikel die Pflanzen aufnehmen und wie weit sie innerhalb der Pflanze transportiert werden.“
Das Team unternimmt bereits Feldversuche, bei denen nach der Ernte auch die Getreidekörner untersucht werden. An der Forschungsarbeit beteiligt sind die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung und die Lebensmittelversuchsanstalt. Schlussendlich will man gemeinsam Empfehlungen abgeben, wie unser Mehl möglichst rein von Plastik bleiben kann.
