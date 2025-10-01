Pilot mit Verdacht auf Ebola in LKH eingeliefert

Labor gab Entwarnung

„Wir haben sofort die behördliche Kette in Gang gesetzt und den Patienten isoliert“, berichtet der ärztliche Direktor Erich Schaflinger. Man nahm ihm Blut ab und schickte die Probe in ein Speziallabor nach Wien. Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit untersuchte diese und konnte am Wochenende Entwarnung geben: „Der Patient hat kein Ebola“, freut sich Schaflinger. Stattdessen wurde Malaria festgestellt. Auch keine milde Diagnose – „aber es geht ihm schon besser“.