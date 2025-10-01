Gesundheitskasse genehmigt Gehstuhl nun doch

Betreuung im Heim

Denn nach massiven Wirbelsäulenvorfällen samt operativen Eingriffen muss die Seniorin in einem Pflegeheim betreut werden. Ehemann Manfred besucht sie dort täglich und probiert mithilfe des Gehstuhls unermüdlich, sie wieder mobil zu machen. „Ich kämpfe wie ein Löwe, dass es ihr irgendwann wieder besser geht. Wir sind 45 Jahre verheiratet, und ich könnte mir keine bessere Frau wünschen.“