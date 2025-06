Die vielen weiblichen Wege in die Moderne

Abwendung vom männlichen Blick

Auch beim Weg in die Abstraktion wird im Belvedere der Blick weg von männlichen Positionen gelenkt. Künstlerinnen, so zeigt diese Schau, waren am Aufbruch in die Moderne in allen stilistischen Phasen mit starken Positionen vertreten. Darüber hinaus hat ihr weiblicher Blick inhaltlich eine neue Dimension eingebracht.