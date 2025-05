Schwarzenegger macht Kultspruch zum Klima-Hit

Der Songtitel lautet „I’ll be back“. Arnold singt zwar nicht, trägt aber zu dem Lied, das ab Freitag in den Streamingdiensten abrufbar sein wird, seinen markanten Spruch bei, den er inbrünstig aufsagt. Das wird er übrigens auch nächste Woche tun. Denn dann ist die steirische Eiche wieder in Österreich bei seiner Klimakonferenz in Wien. Und, Trommelwirbel, dort feiert der Klima-Hit „I’ll be back“ seine Live-Premiere auf der Bühne.