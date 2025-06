Temperatur steigt bei uns schneller als anderswo

„Vor allem seit den 1980er-Jahren hat sich die Erwärmung mit rund 0,5 Grad Zunahme pro Jahrzehnt merklich verstärkt. Das zeigt sich auch in einer deutlichen Zunahme von Extremereignissen wie Hitzetagen oder Trockenheit”, erklärt Harald Rieder von der BOKU in Wien. Über die letzten Jahrzehnte hat sich in Österreich die Anzahl an Hitzetagen in sehr heißen Jahren verdreifacht.