Das sagt Tiroler Forscher zum Mega-Gletschersturz

„Wenn Felsmaterial abstürzt, fragmentiert es“

Zur Veranschaulichung der Abläufe, die das Dorf Blatten verschüttet haben, hielt Beutel fest: „Wenn Felsmaterial abstürzt, fragmentiert es. Beim Aufschlagen auf einen Gletscher wird durch die kinetische Energie Eis zu flüssigem Wasser. Zusammen mit dem entstehenden Staub und der Bewegung ist das wie in einer Betonmischmaschine. Diese verflüssigte Masse gleitet dann wesentlich schneller und weiter talwärts als nur Felsen, Sand oder Eis alleine. Weiterhin entfalten diese Gemische, in tieferen Lagen zum Teil auch noch mit Bäumen durchsetzt, eine sehr destruktive Kraft, wenn sie ins Tal donnern. Wenn ein Bergsturz bis in den Talboden vordringt, blockiert er oft auch talnahe Gewässer und erzeugt so weitere Gefahren wie Hochwasser und unkontrollierte Ausbrüche.“