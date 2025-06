Eine Mio. russische Soldaten getötet oder verletzt

Der Staatschef der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, fand bei einer Videoschalte mit der Sicherheitskonferenz Globsec in Prag wieder äußerst harte Worte für den Aggressor. „Das ist der Preis, den (der russische Präsident Wladimir) Putin und die ihm Gleichen für ihre kranken geopolitischen Fantastereien zu bezahlen bereit sind“, meinte er. Selenskyj forderte härtere Maßnahmen gegen den Kreml, der Aufrufe zu einer Waffenruhe ignoriere. „Russland macht sich nichts aus solchen menschlichen Verlusten - das, was dem Land Sorgen bereiten würde, sind harsche Sanktionen“, so der Politiker.