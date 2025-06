Stau zu Pfingsten: „Das ist einziger Psychoterror“

Stau, Stau, Stau! Die Tiroler sind zwar viel gewohnt, doch das vergangene Wochenende war verkehrstechnisch noch einmal eine neue Dimension. Ab den frühen Morgenstunden standen die Autos Stoßstange an Stoßstange, bis 6 Uhr waren auch noch zig Lkw im Rennen, ehe das Fahrverbot am Wochenende einsetzte. Und selbst am frühen Abend reichte der Stau im Westen noch bis nach Zirl zurück.