Stau-Wahnsinn vor dem nächsten Höhepunkt

Der befürchtete Ausweichverkehr in Grödig blieb aber aus. „Wir haben am Vormittag nichts bemerkt. Ich hoffe, dass es auch am Samstag so ist“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Die Sperren der Gemeindestraßen dürften in den Navigationsgeräten gut angezeigt worden sein. Am Nachmittag haben die Urlauber dann aber doch den Weg durch den Ort entdeckt und so für Probleme gesorgt. Der Ortschef hofft, dass das Wochenende halbwegs gut überstanden wird.