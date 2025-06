Alles leere Worte? Balten-Chef kritisiert Merz

„Wir haben schon oft angekündigt, dass wir die Ukraine unterstützen und Kampfflugzeuge, Langstreckenraketen und Munition liefern werden. Aber wir sind nicht in der Lage, diese Versprechen auch einzuhalten“, kritisierte Nauseda in der „Bild am Sonntag“. Die Ukrainer bräuchten die Ausrüstung und Munition jetzt, nicht morgen. Die bisherigen Sanktionen gegen Russland bewertete Nauseda als nicht entschlossen genug.