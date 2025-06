„Russland wird vor Jahresende Fakten schaffen“

Die Lage an der Front in der Ukraine bleibt hochbrisant. Russland verstärkt seine Angriffe. Die Ukraine setzt auf gezielte Operationen und die NATO beschließt das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. Zu diesen Themen spricht der Leiter des Instituts für Höhere militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie Brigadier Berthold Sandtner im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.