„Wenn ihr nicht spurt, pascht‘ s“

Erst locken die Konzerne mit kleinen Finanzhilfen (etwa für ein Kühlaggregat), dann kommt die Peitsche. Da ist dann der Zynismus nicht weit. Ein gequälter Kleinhändler wollte bei einem Riesen wieder „landen“ und schickte ein verbessertes Offert. Was der Einkäufer am Telefon so beantwortete: „Wissen Sie, was da gerade beim Fenster rausfliegt? Das ist ihr Offert....“ Ha, ha, ha.