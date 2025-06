Tourismus setzt weiter auf Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist auch im Tourismus ein Dauerbrenner. Nachhaltiger Tourismus sei eine strategische Chance, schließlich spiele er in den Reiseentscheidungen eine immer wichtigere Rolle, erklärten Tourismusverantwortliche am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum zweiten „Sustainable Tourism in Austria Summit (STiAS)“ in Bregenz. Zwei Drittel der Sommerurlauber suchten intakte Natur. Winter- und Sommertourismus hielten sich in Sachen Nachhaltigkeit die Waage.