Bauer zwischen Traktor und Seilwinde eingeklemmt

Ein 28 Jahre alter Mann wollte am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Schwarzenberg eine Seilwinde an seinen Traktor anhängen. Dafür fuhr er das Fahrzeug im Rückwärtsgang so nahe an die Seilwinde heran, sodass die Heckhydraulik einrasten konnte. Schließlich begab sich der Landwirt vermutlich bei laufendem Motor zwischen Traktor und Seilwinde, um die Kupplungsstange zu befestigen.