Mit Drogenfahrten kleines Zubrot verdient

Seine Aufgabe: Mit dem eigenen Pkw in Feldkirch Marihuana abzuholen und ins Unterland zu bringen. Von November bis Anfang Januar lief alles wie am Schnürchen. Am 10. Januar setzte eine Verkehrskontrolle dem regen Treiben ein Ende. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als sie im Auto des Beschuldigten massig Cannabis fanden. Auch bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden die Fahnder fündig.