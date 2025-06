Neuer Altach-Sportdirektor hält am Trainer fest

„Ich kenne jeden Grashalm im Stadion!“

„Ich kenne den Verein in- und auswendig. Ich kenne jeden Grashalm im Stadion. Aber es geht darum, dass wir ins Tun kommen“, meinte Netzer und erklärte mit Blick auf den Spielerkader, man wolle „nicht an Quantität gewinnen, sondern an Qualität. Wir werden uns an einigen Positionen sicher verändern, nach der Saison müssen wir uns alle hinterfragen. Aber Neuverpflichtungen müssen auch Sinn machen“. Viel verspricht sich der 39-Jährige vom neuen Sportkoordinator Eric Orie. „Er ist ein Gewinn für den Verein. Er ist ein absoluter Fachmann, der auch mit schmaleren Voraussetzungen und Budgets sportliche Erfolge feiern konnte.“