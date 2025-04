Hirschers Testpilot mischt die Vorarlbergliga auf

Studium und Job im Hirscher-Imperium

Der Blick auf die Fußball-Statistik von Dorner fördert Erstaunliches zutage: In 237 Spielen erzielte er 262 Tore. Und bleibt trotzdem bescheiden: „Ich bin kein besserer Fußballer als meine Teamkollegen in Andelsbuch. Ich bin klein und agil, das ganze Training von der Zeit als Rennläufer kommt mir zugute. Ich trainiere auch heute noch sehr viel“, sagt Dorner. Er studiert mittlerweile Tourismuswirtschaft in Innsbruck, jobbt in der Wintersaison bei Sport Natter in Mellau und arbeitet bei Marcel Hirschers Skischmiede Van Deer Red Bull Sports als Testpilot in der Rennski-Entwicklung.