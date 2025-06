Ex-Lehrling vergriff sich an der Hotel-Kassa

Geständnis per Chatnachricht

Nach seiner Flucht fuhr er mit seiner Freundin nach Lindau. Als tags darauf über die Medien nach Zeugen des Einbruchs gesucht wurde, meldete sich der Dieb per Chatnachricht bei dem Hotelier und versprach ihm, das Diebesgut wieder zurückzubringen. Tage später händigte er dem Bestohlenen 3800 Euro und die Schlüssel aus. Wo der Rest des Geldes geblieben ist, kann der Angeklagte der Richterin in der Verhandlung allerdings nicht erklären. Nachdem ihm die Frau Rat ein bisschen auf die Sprünge hilft, räumt der 20-Jährige ein, dass er es zumindest für möglich halte, einen Teil des Geldes verpulvert zu haben.