Radlobby wehrt sich gegen Sparmaßnahmen

Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will Verzögerungen beim Ausbau der Radinfrastruktur in seinem Heimat-Bundesland Vorarlberg nicht einfach hinnehmen. Als Mitglied des Personenkomitees „Pro Rad Vorarlberg“ richtete Rauch am Dienstag gemeinsam mit der „Radlobby Vorarlberg“ einen offenen Brief an die Landesregierung. „Je besser das Angebot, desto mehr wird gefahren. Darum ist der weitere Ausbau von Radwegen unverzichtbar“, betonte Rauch.