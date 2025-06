Ausnahmezustand in Köln, RTL unterbricht Programm

„Bei Sondierungsarbeiten in Köln-Deutz im Bereich Deutzer Werft wurden am Montag, 2. Juni 2025, drei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um zwei amerikanische 20-Zentner-Bomben und eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, jeweils mit Aufschlagzündern“, hatte die Stadt Köln in einer Aussendung am Dienstag verlautbart.