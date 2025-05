Mann geht Ehefrau mit Brotmesser an den Hals

Eskalation hinter verschlossenen Türen am Mittwoch: In einer Wohnung in Wien-Favoriten soll ein 32-Jähriger seine Ehefrau (ebenfalls 32) mit einem Brotmesser mit dem Umbringen bedroht haben. Der Auslöser: Kontrollzwang und der Versuch, soziale Kontakte zu verbieten. Der Mann wurde festgenommen.