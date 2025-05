FBI-Vize will Akten zu Tod von Epstein freigeben

Nie Verfahren geführt

Epstein hat minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Sie erzählten, zum Massieren in das Anwesen des Geschäftsmanns geholt worden zu sein. Viele Frauen in den USA erhoben zudem Vorwürfe, dass er sie an Bekannte und Freunde als „Sexsklavinnen“ weitervermittelt habe. Epstein ging 2008 einen Deal mit der Staatsanwaltschaft in Florida ein und bekannte sich für einige Verbrechen schuldig. Dadurch kam es nie zu einem Bundesverfahren wegen der Missbrauchsfälle.