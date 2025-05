Kampf um Europa: LASK gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Die Statistik schieben die Gäste am Donnerstag aber beiseite. „Wir haben auch lange Zeit bei der Austria nicht gewonnen, gegen Sturm nicht gewonnen“, erinnerte Kulovits an vergangene Erfolgserlebnisse. „Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen. So starten wir ins Spiel rein.“ Voraussichtlich mit Nenad Cvetkovic in der Verteidigung, nachdem der Serbe zuletzt in Salzburg sein Comeback gegeben hatte. Lukas Grgic könnte ebenfalls wieder dabei sein, Mamadou Sangare steigt hingegen erst Ende der Woche wieder ins Training ein.