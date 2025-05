China-Börse Bybit erhält EU-weite Krypto-Lizenz

Die chinesische Kryptobörse Bybit hat von der Finanzmarktaufsicht die EU-weit gültige MiCAR-Lizenz erhalten. Damit könne Bybit nun seine Krypto-Produkte und -Dienstleistungen an „fast 500 Millionen Europäer in 29 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeben“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.