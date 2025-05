Jetzt wird es wieder zünftig in Wien

Die Freiluftsaison ist bereits in vollem Gange und jetzt stehen endlich auch die beliebten Kirtage vor der Tür. In der Bundeshauptstadt gibt es in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Brauchtumsfeste, die für viele Wiener längst zum Fixtermin geworden sind. Gemeinsam wird bei Musik und Kulinarik gefeiert, um Traditionen hochleben zu lassen.