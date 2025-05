Ein Fotograf als stiller Beobachter

Wie ist das denn, auf Partys zu fotografieren? Alle feiern, aber Sie müssen arbeiten?

Als Partyfotograf bist du so etwas wie der stille Beobachter im Auge des Sturms – mittendrin, aber nüchtern. Während sich Lippenstifte langsam verabschieden, Hemden von selbst aufgehen und die Würde draußen frische Luft schnappt, drücke ich im richtigen Moment ab. Wenn niemand mehr an die Kamera denkt. Aber genau da entstehen die besten Bilder. Ungestellt, chaotisch, ehrlich. Ich liebe diese Momente. Auch wenn ich am nächsten Tag in der Bildauswahl manchmal laut lache und manchmal weine. Manchmal gleichzeitig.